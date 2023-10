Novorizontino busca empate contra o Sampaio Corrêa, mas perde chance de entrar no G4

O confronto começou em ritmo acelerado e com os dois lados criando boas chances de gol e fazendo os goleiros trabalharem. Apesar do equilíbrio, o Sampaio Corrêa foi quem mais teve a bola no pé na primeira etapa. Com o passar do tempo, o duelo deu uma desacelerada e ficou mais morno próximo do intervalo.

O placar só foi inaugurado já no segundo tempo, quando Neto Paraíba acertou um belo chute de fora da área aos três minutos e pegou o goleiro Jordi desatento para marcar para o Sampaio Corrêa. Precisando correr atrás do prejuízo, o Novorizontino foi mais ofensivo no restante do confronto e chegou a carimbar a trave aos 32 com Zé Mateus cobrando falta.

Aos 44, Douglas Baggio fez excelente jogada individual, finalmente empatou o confronto para o time paulista e deu números finais ao confronto. Apesar disso, o Sampaio Corrêa chegou muito perto da vitória aos 51, quando Jordi fez uma grande defesa em cima da linha.