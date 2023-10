Monaco bate o Reims em duelo direto no G4 e retoma a liderança na Ligue 1

Neste sábado, o Monaco visitou o Reims pela oitava rodada do Campeonato Francês e venceu por 3 a 1. Ismail Jakobs, Folarin Balogun e Ben Yedder marcaram os gols dos visitantes, enquanto Teddy Teuma diminuiu de pênalti.

Com o resultado, o Monaco retoma a liderança da Ligue 1, com 17 pontos somados e um a mais que o vice Nice, enquanto o Reims segue com 13 pontos e na quarta posição.

O próximo compromisso do Monaco é apenas após a data Fifa. A equipe enfrenta o Metz, em casa, no dia 22 de outubro às 12h05 (de Brasília). Já o Reims volta a campo também no dia 22, às 10 horas, para encarar o Toulouse fora de casa.