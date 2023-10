Messi sai do banco, mas não evita derrota e Inter Miami fica de fora dos playoffs da MLS

? Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 8, 2023

Com o resultado, o Inter Miami é o 14º colocado do campeonato, com 33 pontos. Mesmo que vença as duas partidas restantes, o time de Sergio Busquets e Jordi Alba não alcança o DC United, primeiro time na zona de classificação. Já o Cincinnati é o líder isolado, com 68 pontos.

Com a pausa para a data Fifa entre os dias 8 e 17 de outubro, o Inter Miami volta a campo no dia 18 (quarta-feira). O time de Messi terá pela frente o Charlotte FC, às 21h (de Brasília), no Lockhart Stadium, pela 38ª rodada da MLS.

Pelo quinto jogo seguido sem Messi como titular, o Inter Miami não sentiu a ausência do argentino na criação ofensiva, mas nas finalizações. Os donos da casa criaram as melhores oportunidades, mas pararam na trave três vezes e não conseguiram converter nenhuma das suas dez finalizações. Do outro lado, o Cincinnati chegou pouco, mas ofereceu perigo.