Max Verstappen conquista título antecipado e se torna tricampeão da Fórmula 1

Max Verstappen, da Red Bull, confirmou seu favoritismo nesta temporada da Fórmula 1 e, neste sábado, conquistou pela terceira vez o título da categoria. Depois de conquistar sua 10ª pole no ano, o holandês terminou a corrida sprint no GP do Catar na segunda posição e atingiu 400 pontos, o que garantiu o tricampeonato antecipado.

Com o resultado deste sábado, Verstappen abriu uma vantagem de 173 pontos para o segundo colocado, seu companheiro de equipe Sérgio Pérez, que não conseguiu terminar a prova. Com apenas cinco etapas restantes para o final do campeonato, o holandês já não pode ser superado.

O piloto de 26 anos fez uma temporada praticamente perfeita até o momento. Verstappen venceu 13 dos 16 grandes prêmios disputados no ano, número que pode ficar ainda maior neste domingo, quando acontecerá a corrida principal no GP do Catar. Neste período, o holandês só não esteve no pódio uma única vez, em Singapura.