Inglês: United vence o Brentford em virada épica; Chelsea goleia o Burnley

Herói McTominay protagoniza virada épica para o United

O Manchester United começou propondo o jogo e até chegando com perigo, mas foi o Brentford quem abriu o placar na primeira etapa. Aos 25 minutos, Casemiro errou passe simples e permitiu contra-ataque do Brentford, que avança até a área. Após bate-rebate, a bola sobrou para Jensen bater mascado mas suficiente para vencer Onana, que falhou no lance.

Desde então, precisando urgentemente reagir frente a mais um placar negativo em casa nessa temporada, os Red Devils foram para cima, mas não conseguiram passar pela forte defesa dos visitantes, que conseguiram se postar atrás e levar o resultado para o intervalo.

Na segunda etapa, não foi diferente. O United vinha ao campo de ataque, mas tinha problemas de progredir quando chegava ao último terço do campo por conta da retranca adversária. O atacante Antony voltou a disputar uma partida do Campeonato Inglês depois de mais de um mês ao entrar aos 17 minutos do tempo complementar. O camisa 21 conseguiu dar mais criatividade para o ataque dos donos da casa.

Nos minutos finais, o Brentford ficou muito perto de ampliar a vantagem e matar o jogo com o atacante Maupay, que bateu de fora da área e obrigou Onana a se esticar e fazer grande defesa. No lance seguinte, Norgaard cabeceou após cobrança de escanteio e novamente o goleiro do Manchester precisou salvar novamente. Aos 44, Martial chegou a empatar a partida para o United com bonito gol de letra, mas o VAR assinalou impedimento.

No entanto, o melhor estava guardado para o final. Aos 48 minutos, McTominay aproveitou a rebatida do goleiro do Brentford e conseguiu colocar a bola no cantinho para em fim empatar o jogo. Nos segundos finais da partida, aos 52, novamente McTominay conseguiu marcar o gol salvador de cabeça após assistência do zagueiro Harry Maguire. O herói da partida entrou na segunda etapa e fez o jogo da sua vida.