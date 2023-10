Luis Guilherme lamenta eliminação na Libertadores, mas prega foco no Brasileirão

O Palmeiras se encontra na quarta colocação do Brasileiro, com 44 pontos conquistados, oito a menos que o líder Botafogo. Pelo campeonato, o clube está em uma sequência de duas derrotas seguidas para Grêmio e Red Bull Bragantino, dois rivais na luta dentro do G4.

Luis Guilherme também falou das expectativas para o duelo contra o Santos, que terminou em 0 a 0 no primeiro turno na Vila Belmiro.

"Estamos bem focados para fazer um grande jogo. Será muito difícil, é um clássico, mas nosso objetivo é a vitória e vamos em busca dela", destacou.