Lucas Moura diz que São Paulo poderia ter resultado melhor, mas valoriza empate com o Vasco

O São Paulo empatou sem gols com o Vasco na noite deste sábado, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário, no Rio de Janeiro. Lucas Moura valorizou o ponto conquistado fora de casa, apesar de acreditar que a equipe poderia ter saído com a vitória.

"Agora nossas atenções tem que estar no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que nos resta. A gente está numa situação não tão confortável. A gente sabia da dificuldade que era jogar aqui. A pressão da torcida, a equipe deles também precisando do resultado. Acredito que a gente poderia ter saído com resultado melhor. Um pouquinho mais de capricho na hora de finalizar, a gente teria conseguido os três pontos. Mas, quando a gente não consegue ganhar, o importante é não perder. Então, a gente leva um ponto para São Paulo. Descansar bem nessa parada para voltar com tudo", disse em entrevista ao Premiere.