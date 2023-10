Internacional x Grêmio: escalações e onde assistir ao Gre-Nal 440 válido pelo Brasileirão

Diferente de seu rival, o Grêmio segue bem no Campeonato Brasileiro, mas viu o RB Bragantino assumir a segunda colocação após o empate com o Fortaleza: 1 a 1. Diante disso, o Imortal quer retomar não só a vice-liderança, mas também voltar a encurtar a distância para o Botafogo, que começa a rodada com 52 pontos contra 44 dos gaúchos.

O técnico Renato Gaúcho vem fazendo mistério nos últimos treinos do Tricolor, não abrindo nem minutos para a imprensa. No entanto, é certa a volta do volante Villasanti ao titule titular. O atleta paraguaio cumpriu suspensão na última rodada pelo terceiro cartão amarelo e fica com a vaga mais uma vez. Diante do Leão do Pici, JP Galvão saiu com dores, mas não preocupa e pode ser titular. Caso fique no banco, Ferreira é quem assume a posição.