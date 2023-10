Guarani arranca empate nos acréscimos contra o Vila Nova pela Série B

O Vila Nova, por sua vez, terá pela frente o Botafogo-SP, nessa quarta-feira. A bola vai rolar às 21h30, na condição de mandante.

O jogo

Aos 15 minutos, o Vila Nova chegou com perigo pela primeira vez. Lourenço cruzou para Caio Dantas, que cabeceou com a bola raspando a trave. Pouco tempo depois, foi a vez do Guarani, com Bruno José desperdiçando boa oportunidade.

Os visitantes conseguiram passar à frente no placar quando o relógio marcava 35. Acionado na área, Juan Christian completou para o fundo do gol.

Em busca do empate, o Guarani partiu para cima na segunda etapa. Aos 10 minutos, Bruno José recebeu em condições para marcar, mas foi desarmado. Depois, Diego Mateus finalizou com perigo.

Respondendo a pressão bugrina, Guilherme Parede obrigou Pegorari a fazer boa defesa. Nos acréscimos, o Guarani conquistou o empate, com Pablo Thomaz.