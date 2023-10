Grêmio finaliza preparação para pegar o Internacional pelo Brasileirão; veja provável time

O Grêmio finalizou, neste sábado, a preparação para enfrentar o Internacional pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Beira-Rio.

Em atividade realizada no período da manhã, o Imortal fez trabalhos técnicos e táticos para ajustar os últimos detalhes antes do Gre-Nal 440. Com portões do CT Presidente Luiz Carvalho fechados para a imprensa, o Tricolor Gaúcho, comandado por Renato Portaluppi, treinou principalmente situações de jogo, bola parada e pênaltis.

Sem dar pistas para a escalação titular, o treinador deve promover a volta do volante Villasanti aos 11 iniciais após o paraguaio cumprir suspensão pelo terceiro amarelo na última rodada. Além dele, o atacante JP Galvão saiu com dores no duelo do último final de semana, mas não preocupa e pode ser titular. Caso fique no banco, Ferreira é quem assume a posição.