Fortaleza x América-MG: onde assistir, escalações e informações do jogo pelo Brasileirão

Em compromisso válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebe o América-MG neste domingo, às 18h30 (de Brasília). O duelo acontecerá na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), e terá transmissão do Premiere.

Ainda em êxtase pela classificação para a final da Sul-Americana, o Fortaleza teve bastante tempo de descanso desde a vitória por 2 a 0 contra o Corinthians na terça. O triunfo fez com que o Leão do Pici se tornasse o primeiro time nordestino a atingir uma final de competição continental neste século.

Com a cabeça no embate com a LDU no fim do mês, a tendência é de que Juan Pablo Vojvoda dê menos importância ao Brasileiro, já que está na nona posição, com 39 pontos. No entanto, a expectativa é de que o treinador coloque os titulares a campo diante de sua torcida neste fim de semana.