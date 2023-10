Fluminense x Botafogo: informações, prováveis escalações e onde assistir ao clássico pelo Brasileirão

Com as duas equipes fazendo grande temporada, Fluminense e Botafogo disputam clássico que tem tudo para ser cercado de emoção, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. A partida da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro terá transmissão dos canais Globo e Premiere.

O Tricolor está embalado pela vitória de 2 a 1 sobre o Internacional, no Rio Grande do Sul, que rendeu a classificação para a grande final da Copa Libertadores. O time vai decidir o caneco contra o Boca Juniors, no dia 4 de novembro.

Até a decisão, a equipe precisa se dedicar ao Brasileirão, pois vem de uma derrota de 3 a 0 para o Cuiabá, no Mato Grosso. Com os resultados, o Flu parece na sexta posição, com 41 pontos.