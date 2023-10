Flu tem aproveitamento melhor que o do Boca na Libertadores; veja números

Fluminense e Boca Juniors farão a grande final da Libertadores 2023. O Tricolor carioca superou o Internacional por 3 a 2 no agregado, enquanto o time argentino bateu o Palmeiras, nos pênaltis, para chegar à decisão. Apesar do Boca chegar com confiança depois de passar pelo Verdão, quem fez a melhor campanha até aqui, em termos de aproveitamento, foi o Flu.

De acordo com dados do Sofascore, nos 12 jogos que ambas as equipes disputaram, o Fluminense tem boa vantagem no número de vitórias. São sete vitórias do clube comandado por Fernando Diniz, contra quatro do time Xeneize. Nenhum dos triunfos do Boca aconteceram durante o mata-mata.

O Tricolor carioca empatou apenas três vezes nesta edição da competição, enquanto o Boca Juniors praticamente avançou à final com seus sete empates. Ainda assim, a equipe argentina sofreu menos derrotas que o Flu - teve apenas um revés, contra dois do adversário brasileiro. Desse modo, o time do Rio de Janeiro tem 67% de aproveitamento, enquanto o rival sul-americano tem 53%.