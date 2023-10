Fluminense controla expectativa pela final da Libertadores e mantém foco no Brasileirão

A expectativa para a final da Libertadores, contra o Boca Juniors, é grande. Mas, enquanto o dia 4 de novembro, data da decisão, não chega, o Fluminense foca no Campeonato Brasileiro. O Tricolor Carioca enfrenta o Botafogo, neste domingo, após a épica classificação no duelo com o Internacional.

John Kennedy foi um dos heróis do Fluminense na semifinal da Libertadores. Ele fez o gol de empate no Beira-Rio. Depois, Cano virou o jogo. O jovem atacante, de 21 anos, aponta o foco tricolor no Brasileiro, mas também reconhece a expectativa para a final.

"Domingo também é 4 de novembro. Não adianta. Tem de ganhar domingo também. A gente trata todas as competições da mesma forma, mas, graças a Deus, dia 4 está mais perto do que nunca", declarou John Kennedy, à "Flu TV".