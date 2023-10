Fabrício Bruno elogia entrega do Flamengo, mas lamenta empate com o Corinthians

O Flamengo, novamente, foi comandado por Mário Jorge. Ele ficou responsável pelo time, de forma interina, após a demissão de Jorge Sampaoli. O clube carioca tenta fechar com Tite. Fabrício Bruno fez elogios ao técnico, mas evitou falar sobre a possível contratação do treinador.

"Se for o Tite que vier, super bem-vindo. Um treinador que dispensa comentários. Não preciso falar nada dele. O currículo e a carreira falam por si só, mas isso aí fica a cargo da diretoria. Enquanto o treinador não for definido, o nosso treinador é o Mário Jorge. A gente vai acatar tudo o que ele pedir e se entregar de corpo e alma por ele e para o clube", completou.

Com 44 pontos, o Flamengo está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso rubro-negro é contra o Cruzeiro, no dia 19, no Mineirão. O calendário vai parar para a data Fifa.