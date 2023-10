Fábio Santos avalia empate do Corinthians e responde críticas da torcida: "Não vou me omitir"

Com uma má atuação, o lateral foi um dos vilões do Corinthians na eliminação para o Fortaleza na Sul-Americana, na última terça-feira. No entanto, ele conseguiu se redimir nesta noite. O jogador afirmou que que não irá se omitir, mesmo diante de críticas da torcida.

"Não vai ser agora aos 38 anos que eu vou me omitir Para jogar no Corinthians tem que ter muita coragem e eu sempre tive durante a minha carreira. Mesmo em um momento difícil, Deus me presenteou com esse gol e com a personalidade que a camisa do Corinthians exige", comentou.

O Corinthians volta a campo apenas daqui a 11 dias. Neste meio tempo de paralisação por conta da Data Fifa, o Timão irá se preparar para o duelo com o Fluminense, marcado para o próximo dia 18, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.