Dorival Júnior elogia postura do São Paulo no empate com o Vasco, mas cita necessidade de melhora

O São Paulo teve a bola do jogo em seus pés. Em jogada de James, a bola bateu na mão de Léo, e o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, porém, Wellington Rato desperdiçou a oportunidade de abrir o placar. O tricolor teve outras chances também com James e Lucas Moura.

"Eu acredito que fizemos um jogo buscando o gol a todo momento. O jogo foi muito intenso na primeira etapa. Talvez, tivéssemos que quebrar esse ritmo inicial. porem, tentamos imprimir uma velocidade e de repente alguns passes desperdiçados pelas duas equipes tenha tirado a possibilidade de algumas jogadas mais criadas, próximas à área, algumas tabelas, jogadas de infiltrações", avaliou.

"De um modo geral, o São Paulo tentou se manter organizado na partida, não sofreu, à exceção daquela bola no início do segundo tempo, que foi uma bola muito perigosa batendo em nossa trave. No mais, tentamos oportunidades, a defesa do Vasco estava muito bem postada. As duas equipes buscaram. Poderíamos ter tido gols, mesmo que o empate fosse o resultado final. Nós estávamos atrás a todo momento, assim como o Vasco esteve também. Acho que foi uma partida, pelo menos, agradável de se ver, com duas equipes que tentaram realizar algo dentro dos 90 minutos", finalizou.

O São Paulo segue na 10ª colocação na tabela, com 35 pontos. A equipes agora tem um período sem jogos devido à data Fifa para disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. O São Paulo volta a campo apenas daqui a 11 dias, no dia 18 de outubro, contra o Goiás, no Hailé Pinheiro, às 20 horas (de Brasília).