Dez gols e duas viradas: Bahia vence o Goiás fora de casa em jogo maluco do Brasileirão

Na segunda etapa, ambos os técnicos mexeram em usas equipes, promovendo substituições. Logo aos quatro minutos, o Goiás chegou à virada com João Magno em mais uma jogada de cruzamento por baixo. Mas a alegria dos torcedores durou pouco pois Everaldo fuzilou a rede com um chute forte de dentro da área após bate-rebate e empatou o jogo mais uma vez, anotando seu hat-trick. E a segunda virada do jogo veio: de trivela, o artilheiro da partida serviu Rafael Ratão, que empurrou para o gol.

Pelo incrível que pareça, a partir da virada do clube baiano, o jogo ficou mais morno. Com mais posse de bola, o Esmeraldino tomou conta do jogo e foi para cima do Esquadrão de Aço, que adotou um estilo mais defensivo a fim de segurar três valiosos pontos num confronto direto contra o rebaixamento. Para fechar esse jogo maluco, Gabriel Teixeira - o Biel - recebeu cruzamento e bateu no alto, sem chances de defesa para Tadeu: 6 a 4!

FICHA TÉCNICA



GOIÁS 4 x 6 BAHIA

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO)



Data: 7 de outubro de 2023 (sábado)