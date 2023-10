Destaque na base do Palmeiras, Kevin tem menos minutos que Tabata e Navarro em 2023

Isso significa que o garoto jogou menos do que outros Crias da Academia, como Luis Guilherme (526) e Giovani (382), que foi vendido ao Al Sadd, do Catar, em junho.

Ele não é o único atleta já negociado pelo Palmeiras que recebeu mais oportunidades do que Kevin no decorrer desta temporada. Até mesmo os atacantes Bruno Tabata e Rafael Navarro, emprestados pelo Verdão a Qatar SC e Colorado Rapids, respectivamente, apareceram mais do que o jovem.

O primeiro soma mais de 600 minutos pelo time alviverde em 2023, enquanto o outro atuou por 428 minutos. Mais do que o triplo em comparação a Kevin.

Outro jogador questionado pela torcida, mas que goza de prestígio com Abel Ferreira, é Breno Lopes. O atacante tem 1.335 minutos em campo só neste ano.

Apesar dos pouco tempo, Kevin já deixou boas impressões com a camisa do Palmeiras. Com cinco jogos pela equipe profissional, ele ainda busca seu primeiro gol. Na base, o atleta já conquistou seis títulos: Campeonato Brasileiro sub-20 (2022), Copinha (2022 e 2023), Copa do Brasil sub-20 (2022) e Paulista sub-20 (2020 e 2021).