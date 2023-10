Criciúma x Vitória: veja dia, horário e onde assistir ao jogo da Série B do Campeonato Brasileiro

Na tarde deste domingo, às 18h (de Brasília), o Criciúma recebe o Vitória no Estádio Heriberto Hülse, em duelo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A transmissão do jogo ficará por conta da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

O Criciúma é o 8º colocado com 48 pontos e está na luta pela classificação para a Série A do Brasileirão. O primeiro time dentro do G4 é o Guarani, que tem 53 pontos. Por outro lado, o Vitória é o líder da competição, com 58 pontos, e busca vencer para manter a vantagem de pelo menos quatro pontos.