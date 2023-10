Corinthians tenta se reerguer contra o Flamengo, carrasco em Itaquera

Neste ano, o único jogo entre os times com as duas maiores torcidas do país foi no primeiro turno do Brasileiro, no Maracanã. O Corinthians fez um dos melhores jogos sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, mas perdeu por 1 a 0 com gol nos minutos finais de Léo Pereira.

Classificação e jogos Brasileirão

Para o jogo deste sábado, as duas equipes chegam em momento conturbado. O Corinthians, comandado agora por Mano Menezes, vem de eliminação para o Fortaleza na Copa Sul-Americana. Já o Flamengo conta com o trabalho interino de Mário Jorge, pois Jorge Sampaoli foi mandado embora após o vice-campeonato da Copa do Brasil.

O duelo entre Corinthians e Flamengo será neste sábado, às 21 horas (de Brasília). O Timão está na 13ª posição do Brasileiro, com 30 pontos, enquanto o Mengo se encontra na quinta colocação, com 43 unidades.

Veja todos os jogos entre Corinthians e Flamengo na Neo Química Arena:

25/10/2015 - Corinthians 1 x 0 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

03/07/2016 - Corinthians 4 x 0 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

30/07/2017 - Corinthians 1 x 1 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

26/09/2018 - Corinthians 2 x 1 Flamengo (Copa do Brasil)

05/10/2018 - Corinthians 0 x 3 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

15/05/2019 - Corinthians 0 x 1 Flamengo (Copa do Brasil)

21/07/2019 - Corinthians 1 x 1 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

18/10/2020 - Corinthians 1 x 5 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

01/08/2021 - Corinthians 1 x 3 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

10/07/2022 - Corinthians 1 x 0 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

02/08/2022 - Corinthians 0 x 2 Flamengo (Copa Libertadores)

12/10/2022 - Corinthians 0 x 0 Flamengo (Copa do Brasil)