Contra Flamengo, Mano Menezes volta a dirigir Corinthians na Arena; veja retrospecto do treinador

Esse, no entanto, não é o caso do Flamengo. Se Mano possui bom retrospecto atuando em Itaquera, o mesmo vale para o Rubro-Negro, que possui mais vitórias do que o Timão na Arena, contabilizando os confrontos diretos entre as equipes.

Este também será o reencontro de Mano Menezes com a Fiel Torcida. No Majestoso, o treinador não esteve à beira do campo por conta de suspensão e havia apenas tricolores no Morumbi. Já no duelo contra o Fortaleza, "apenas" 4 mil corintianos estiveram presentes na Arena Castelão, ocupando o setor de visitantes.

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 21 horas (de Brasília). Enquanto o Corinthians está na 13ª posição do Brasileiro, com 30 pontos, o Flamengo está em quinto, com 43 unidades.

Veja os jogos de Mano Menezes pelo Corinthians na Neo Química Arena:

18/05/2014 - Corinthians 0 x 1 Figueirense (Campeonato Brasileiro)