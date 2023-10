Com James Rodriguez titular, São Paulo está pronto para enfrentar o Vasco; veja escalações

As outras baixas do Tricolor são o lateral direito Igor Vinícius (cirurgia no adutor), o meio-campista Galoppo (cirurgia no joelho) e o atacante Marcos Paulo (cirurgia no joelho).

Na noite deste sábado, o São Paulo tem a missão de buscar a primeira vitória fora de casa neste Campeonato Brasileiro. O clube tricolor vem de duas vitórias seguidas diante de Coritiba e Corinthians, ambas por 2 a 1.

Esta sequência afastou o time da zona de rebaixamento. Atualmente, o São Paulo tem 34 pontos e está na 10° posição. Já o Vasco soma 26 e ocupa o 17º lugar, e precisa da vitória para se livrar do Z4.

Pelo lado do Vasco, o zagueiro Medel foi expulso no duelo contra o Vasco e, por isso, não está à disposição do time. O time comandado por Ramon Diaz vai a campo com: Leo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Leo e Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Gabriel Pec, Vegetti e Marlon Gomes.