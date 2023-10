Com gol no final, Benfica bate Estoril e dorme na liderança do Português

Neste sábado, o Benfica bateu o Estoril por 1 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Português, no Estádio António Coimbra da Mota. Com isso, os visitantes dormem na liderança do torneio.

Com 21 pontos, a equipe está com dois pontos a mais que o Sporting, segundo colocado. O vice-líder enfrenta o Arouca, nesse domingo, às 16h30 (de Brasília), no Estádio de Alvalade.

Agora, o time de David Neres volta a campo pela terceira rodada da Taça de Portugal. O confronto está marcado para acontecer no próximo dia 20, às 12h30 (de Brasília), no Estádio João Paulo II.