Com gol no fim, Juventude arranca empate do Tombense fora de casa pela Série B

O jogo

Na primeira etapa, o Juventude começou o jogo com maior controle da posse de bola, mas o número de finalizações mostravam um maior equilíbrio entre as equipes. Enquanto o jogo ia se encaminhando para o intervalo com 0 a 0, o camisa 10 Matheus Frizzo lançou Fernandão. O centroavante invadiu a área e tocou na saída do goleiro para abrir o placar. Nos acréscimos, o camisa 9 ainda colocou a bola na trave, quase ampliando.

Após o intervalo, o Ju voltou mais ligado para a partida e chegou ao empate com Reginaldo: o lateral aproveitou uma sobra na área e finalizou forte para o fundo da rede. No entanto, após análise do VAR, o juiz viu um toque no braço de Alan Ruschel e o lance foi anulado com falta para o time de Tombos antes do gol.

No entanto, com a pressão em busca do resultado, o time gaúcho conseguiu empatar o jogo aos 43 minutos do segundo tempo. O meia Matheus Vargas dominou na entrada da área e, colocado, marcou um golaço na gaveta para definir o placar do jogo: 1 a 1.