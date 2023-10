Com Bellingham decisivo e gol de Vini Jr, Real Madrid goleia Osasuna e se mantém na liderança de La Liga

Apesar de ter sofrido uma pressão inicial no início do segundo tempo, o Real Madrid ampliou aos nove minutos. Bellingham iniciou a jogada e tabelou com Valverde. O uruguaio devolveu no limite dentro da área para o inglês, que apenas finalizou rasteiro para fazer o segundo gol de sua equipe.

Aos 20 minutos, o futebol brasileiro mostrou sua força em Madrid. Após boa recuperação de Camavinga no meio-campo, a bola ficou com Valverde. O uruguaio deu lindo passe em profundidade para Vini Júnior, que dominou já colocando na frente em velocidade. Cara a cara com o goleiro adversário, Vinícius driblou o arqueiro Herrera e marcou o terceiro do Real.

Com 25 minutos, Vinícius Júnior recebeu e fez um lindo pivô. O brasileiro girou e achou ótima assistência para Joselu, que só precisou chutar rasteiro para transformar a vitória em goleada. Já no fim do confronto, Joselu ainda desperdiçou um pênalti, defendido por Herrera.