Clássico contra 'abatido' Palmeiras pode ser embalo necessário ao Santos no Brasileirão

O Santos retorna a campo no próximo domingo com ambições no clássico contra o Palmeiras. Mesmo vivendo tabu de vitórias contra o rival alviverde, o Peixe tem motivos para entrar confiante no embate do próximo domingo.

O Alvinegro Praiano busca, neste confronto, vencer a terceira partida consecutiva pela segunda vez na temporada ? antes, o feito aconteceu no primeiro semestre, em abril. Assim, uma vitória diante do Verdão pode embalar o clube da Baixada no Brasileirão, além de se afastar ainda mais da zona do rebaixamento.

Apesar de alguns desfalques, o Santos apresenta união e confiança no trabalho exercido por Marcelo Fernandes. O treinador, inicialmente chamado para assumir interinamente, foi efetivado no cargo após o futebol desempenhado nos últimos dois compromissos.