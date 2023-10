Campeã mundial de salto, Rebeca admite cansaço e projeta sequência na competição: "Foco total"

Na manhã deste sábado, Rebeca Andrade sagrou-se campeã do salto no Mundial de Antuérpia, na Bélgica. Apesar de ter revelado cansaço, a ginasta admitiu que está focada para os próximos desafios e ainda falou como lida com grande pressão.

"Eu estou tratando, obvio que ele (meu corpo) está cansado, mas preciso fazer minha parte e está dando certo, está indo. Hoje foi só um aparelho então tive tempo para descansar. Preciso de bastante energia para amanhã (risos). Quero fazer minha parte (amanhã), o resultado é consequência. Quero ir como eu cheguei hoje: foco total, cabeça boa e controlando meu corpo. Vai dar tudo certo", disse a atleta à Globo.

"Eu fico com vergonha às vezes (risos), não curto muito. Faz parte, não controlo a expectativa das pessoas, não me sinto pressionada para nada. Não tenho a obrigação de ganhar a medalha, queremos ganhar claro, mas todo mundo também. Então preciso aprender a lidar, às vezes é desconfortável", completou.