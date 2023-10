Bruno Méndez deixa jogo contra o Fla com dores e preocupa o Corinthians

O Corinthians ganhou uma preocupação para o restante da temporada. Neste sábado, Bruno Méndez sentiu dores na região das costas e precisou sair ainda no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O defensor alegou dores na região e precisou ser substituído aos 22 minutos da etapa inicial. Ele deixou o gramado muito abatido para a entrada do experiente lateral Fagner.

Agora, Bruno Méndez deve passar por exames nos próximos dias para tomar conhecimento da gravidade da lesão. O atleta, que é uma zagueiro de origem, tem atuado como lateral pelo lado direito. O técnico Mano Menezes ainda tem as opções de Rafael Ramos e Léo Mana para o setor. Além, claro, de Fagner.