Brasil vence Irã com tranquilidade e ganha confiança para duelo decisivo contra a Itália no Pré-Olímpico de vôlei

O jogo

O Brasil começou bem a partida, mas o marcador esteve equilibrado. O time de Renan Dal Zotto, porém, conseguiu um respiro no placar com Darlan. O jovem de 21 anos acertou dois aces consecutivos e aumentou a confiança da Seleção, que abriu 15 a 11 com um bloqueio de Bruninho. Assim, o restante do set foi tranquilo para o Brasil, que fechou a parcial em 25/19.

No segundo set, Darlan continuou se destacando no saque e se tornou o maior pontuador no fundamento no Pré-Olímpico de vôlei. Ele chegou aos 16 pontos de saque - novamente com dois aces seguidos. A partir daí, o Brasil apenas controlou a partida e venceu o segundo set com tranquilidade, fechando a nova parcial em 25/20.

O terceiro set foi o mais complicado para a Seleção. O Brasil sofreu com os próprios erros e viu o Irã crescer na partida, disputando cada ponto como se fosse o último. No entanto, os brasileiros conseguiram se recuperar e retomaram a confiança. Em um ataque de Alan, o Brasil fechou o jogo com a parcial de 25/23.