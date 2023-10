Botafogo busca "ano perfeito" contra o Fluminense neste domingo

O Botafogo vai tentar superar o momento de instabilidade que vive no clássico com o Fluminense, neste domingo às 16 horas (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Além de voltar aos trilhos, uma vitória significaria um ano perfeito contra o rival.

O Fogão venceu os dois jogos contra o Fluminense em 2023. Em janeiro, pelo Campeonato Carioca, o Botafogo venceu por 1 a 0, com gol de Victor Sá. O placar se repetiu no primeiro turno do Brasileirão. No Estádio Nilton Santos, Víctor Cuesta garantiu a vitória, em maio.

Faz tempo que o Botafogo não faz uma "trinca" sobre o Fluminense. A última vez que venceu o rival em três clássicos seguidos foi em 2008, sendo os três duelos pelo Campeonato Carioca.