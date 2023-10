Atlético-MG x Coritiba: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Do outro lado, o momento do Coxa Branca é de recuperação. Após oito derrotas seguidas, o clube paranaense venceu o clássico contra o Athletico-PR, no último domingo, e tenta embalar no Brasileirão. Mesmo com o triunfo no compromisso anterior, a equipe amarga a lanterna do torneio, com 17 unidades.

Para o embate, entretanto, o técnico Felipão terá à disposição praticamente todo o elenco alvinegro. Apenas o atacante Eduardo Vargas, com entorse no joelho, e o jovem meia-atacante Alisson, que sentiu incômodo na coxa antes da viagem para Porto Alegre na rodada passada, estão fora de combate.