Atlético-MG encerra preparação para pegar o Coritiba pelo Brasileirão; veja provável escalação

O treinador não deve ter maiores problemas para escalar a equipe titular pois apenas o atacante Eduardo Vargas, com entorse no joelho, e o jovem meia-atacante Alisson, que sentiu incômodo na coxa antes da viagem para Porto Alegre na rodada passada, não ficam à disposição. A tendência é que a base do time seja mantida.

Com isso, um provável Atlético-MG tem: Everson; Mariano, Maurício Lemos e Jemerson e Arana; Battaglia e Otávio; Pedrinho (Igor Gomes), Pavón, Paulinho e Hulk.

Os bons resultados recentes fizeram o Atlético-MG subir na classificação: atualmente, o Galo é o sétimo colocado com 40 pontos, um a menos que o Fluminense, primeiro time dentro do G-6 do Campeonato Brasileiro.