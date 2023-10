Arsenal x Manchester City: veja informações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Inglês

O Arsenal é o terceiro colocado da Premier League, com 17 pontos, apenas um a menos que o rival deste domingo. Portanto, uma vitória no Emirates Stadium pode dar aos donos da casa a liderança da competição. Caso vençam, têm que torcer para o Tottenham não triunfar na rodada para, assim, assumirem a ponta da tabela.

Nas últimas três vezes que se encontraram, o Manchester City saiu com a vitória em duas. Nesta temporada, as equipes se enfrentaram pela Supercopa Inglesa e empataram, porém o Arsenal ficou com o título nos pênaltis. Mesmo com o histórico recente negativo, o técnico Mikel Arteta negou que os Gunners pensem em revanche.

"Não estamos olhando para trás com certeza porque houve jogadores diferentes participando desses jogos, mas de uma coisa sabemos: teremos que estar no nosso melhor. Temos que estar no nosso melhor em todos os departamentos durante 100 minutos. E então teremos chances", disse.