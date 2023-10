Zé Rafael cita aprendizado em eliminação do Palmeiras e garante: "Vamos nos levantar"

O meio-campista Zé Rafael se manifestou nas redes sociais após a eliminação do Palmeiras para o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores, no Allianz Parque, na última quinta-feira. Com a classificação, o time argentino disputará a final contra o Fluminense, no Maracanã.

Por meio do seu Instagram, o jogador afirmou que a equipe tirou lições da derrota a garantiu que irá se levantar após o baque. No domingo, tem clássico contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

"Difícil falar depois de uma derrota tão dolorida. Sentimos muito por não alcançarmos o nosso objetivo inicial, que era chegar à final, mas saímos de cabeça erguida por entregarmos tudo o que podíamos em cada partida. Tiramos daqui, mais uma vez, o aprendizado em algumas situações e devemos tirar uma lição e, por mais frustrante que tenha sido, temos que sacudir a poeira e levantar mais uma vez", escreveu.