Weverton lamenta eliminação do Palmeiras e projeta reta final do Campeonato Brasileiro

Com uma derrota nos pênaltis contra o Boca Juniors, o Palmeiras acabou eliminado na semifinal da Copa Libertadores na noite desta quinta-feira, no Allianz Parque. Na saída do gramado, o goleiro Weverton lamentou o resultado diante do time argentino e projetou a reta final do Campeonato Brasileiro.

Ainda no primeiro tempo, após cruzamento de Merentiel, Cavani completou para o gol e colocou o Boca Juniors em vantagem. Na etapa complementar, o Palmeiras empatou com Piquerez, mas acabou derrotado por 4 a 2 nos pênaltis.

"A gente não fez um bom primeiro tempo e melhoramos no segundo. Queríamos ganhar o jogo nos 90 minutos e, infelizmente, não conseguimos. Tivemos muitas chances no segundo tempo e conseguimos chegar ao empate, tentamos até o último minuto para ganhar o jogo", descreveu Weverton.