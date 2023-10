Wesley projeta jogo entre Corinthians e Flamengo, pelo Brasileiro: "Vai ser muito difícil"

O jovem ponta Wesley falou da suas expectativas para o jogo entre Corinthians e Flamengo, neste sábado. O Filho do Terrão reconheceu a força do rival nacional, mas revelou que o foco do time agora é conquistar pontos e evoluir no Campeonato Brasileiro.

"Sabemos que vai ser uma partida muito difícil, estamos trabalhando, infelizmente tivemos uma eliminação (para o Fortaleza). Agora é levantar a cabeça, focar no Brasileiro e com certeza sair com a vitória amanhã, precisamos ganhar par subir na tabela e se Deus quiser evoluir no campeonato", disse Wesley à Corinthians TV.

Nesta sexta-feira, o Corinthians finalizou a preparação para o jogo e deve ter força praticamente máxima. O duelo marca a estreia do técnico Mano Menezes na Neo Química Arena nesta terceira passagem.