Verstappen pode se tornar o 1º campeão mundial de F1 em um sábado em mais de três décadas

A Fórmula 1 desembarca em Lusail neste final de semana para a disputa do Grande Prêmio do Catar. A etapa no Oriente Médio pode valer o título para Max Verstappen já no sábado, na corrida Sprint. Para isso, basta somar três pontos para garantir seu terceiro título mundial e entrar numa seleta lista de pilotos campeões no sábado.

Verstappen entra no final de semana com 177 pontos de vantagem para Sergio Pérez, seu companheiro de equipe e único piloto ainda com chances de tirar o título do holandês, com 180 pontos em disputa. Assim, se o ainda bicampeão terminar a corrida de sábado em sexto, ou o mexicano não for além do quarto lugar, o campeonato estará encerrado ainda no sábado.

Em quatro oportunidades o título saiu no sábado. A primeira delas ocorreu em 1959, quando Jack Brabham terminou o GP dos Estados Unidos, disputado em Sebring, na quarta colocação, em prova vencida por Bruce McLaren. O resultado na decisão daquela etapa definiu o título em favor do piloto que viraria dono de equipe anos mais tarde.