Verstappen garante décima pole da temporada e Mercedes terá dupla nas primeira posições no GP do Catar de Fórmula 1

Russell joins Verstappen on the front row

Norris and Piastri both have final lap times deleted and start P10 and P6 respectively#F1 #QatarGP pic.twitter.com/XM4wXIP5LX

Confirmando mais um vez seu favoritismo, Verstappen conquistou sua décima pole da temporada, com o tempo de 1min23s778. O resultado deixa o holandês, líder do campeonato de pilotos com 400 pontos, ainda mais perto do tri campeonato, que pode ser conquistado já neste sábado, durante a corrida sprint. Para isso, Max precisa apenas superar seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, por três pontos.

A grande supresa do prova foi na terceira posição. Inicialmente, Oscar Piastri, da McLaren, garantiu a colocação, com 1min24s228, mas após a corrida, o tempo do piloto foi deletado e o australiano caiu para a sexta posição, dando lugar a Hamilton, com 1min26s076.