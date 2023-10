Veja informações e onde assistir aos jogos da última rodada do Grupo B da Série C

Nesse sábado, as duas vagas destinadas para a Série C do Grupo B serão definidas. As duas partidas serão realizadas no mesmo horário: às 18h (de Brasília), e terão transmissão do Nosso Futebol e da DAZN.

Na última rodada, a chave está da seguinte maneira: Paysandu, líder com dez pontos, Amazonas, segundo colocado com nove, Volta Redonda, terceiro com sete, e o Botafogo-PB, já eliminado com três.

No Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, o Papão visita os cariocas em situação favorável. A equipe pode até perder por um gol de diferença que já está garantido na Série B.