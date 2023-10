Vasco x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Em compromisso válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e São Paulo vão duelar no Rio de Janeiro (RJ) no fim da tarde deste sábado. O confronto será às 18h30 (de Brasília), no estádio de São Januário.

O Cruzmaltino teve sua reação no campeonato interrompida na última rodada com a goleada por 4 a 1 sofrida diante do Santos, na Vila Belmiro. Com o resultado, a equipe de São Januário voltou a figurar na zona do rebaixamento, na 17ª colocação, com 26 pontos.

Já o São Paulo, depois de conquistar a Copa do Brasil sobre o Flamengo, ficou em situação tranquila para o decorrer do Brasileirão. A única obrigação dos comandados de Dorival Júnior para o restante da temporada é se manter longe da zona de rebaixamento.