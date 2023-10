Vasco recebe parte do aporte da 777 e deve quitar dívidas de contratações

O Vasco vive semana conturbada fora do campo pois o clube não recebeu o aporte de R$ 120 milhões da 777 Partners que estava no contrato da SAF.

No entanto, a empresa depositou parte do valor para O Cruzmaltino na noite desta quinta-feira: R$ 35 milhões. A diretoria carioca vai iniciar os pagamentos aos credores. Os primeiros que devem receber são Lille, da França, o Nacional, do Uruguai, e o Atlético Tucumán, da Argentina, pelas contratações de Léo Jardim, Puma Rodríguez e Manuel Capasso, respectivamente.