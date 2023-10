Tombense x Juventude: veja dia, horário e onde assistir ao jogo da Série B do Brasileirão

Às 15h (de Brasília) deste sábado, Tombense e Juventude se enfrentam no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em duelo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. A Gazeta Esportiva também acompanhará o jogo minuto a minuto.

Em 3º lugar, com 53 pontos, o Juventude busca a vitória para continuar na perseguição do Vitória, que é o líder da competição com 58 pontos. Por outro lado, a Tombense está na zona de rebaixamento e se encontra no 18º lugar, com 26 pontos.

O Juventude chega para o duelo com a confiança em alta e os retornos de Nenê, Victor Andrade e Erick Farias. Apenas Jean Irmer é desfalque por suspensão. Além de três vitórias seguidas, o time de Caxias do Sul é o melhor visitante da competição - conseguiu 26 pontos em 15 apresentações fora de casa.