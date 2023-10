Sporting x Arouca: saiba onde assistir e informações do jogo pelo Campeonato Português

O Sporting é a única equipe do Português que ainda não perdeu na temporada. Do outro lado, o Arouca não vive um bom momento. Os visitantes perderam seus últimos três compromissos e já se aproximaram na zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe está na 13ª posição, com seis pontos apenas.

???? ??? ???????? ? A partida do próximo domingo frente ao FC Arouca vai contar com a presença e forte apoio dos Núcleos do #SportingCP nas bancadas de Alvalade ? ? 20h30 ? https://t.co/UpuMHkQa4e pic.twitter.com/nIHuw7yNhm ? Sporting CP (@SportingCP) October 6, 2023