Santos busca igualar sequência positiva obtida apenas uma vez na temporada

A temporada do Santos não é boa. O clube, porém, sob comando de Marcelo Fernandes, busca se recuperar no Campeonato Brasileiro e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Diante do Palmeiras, neste domingo, o Peixe busca alcançar a terceira vitória seguida, marca obtida apenas uma vez neste ano.

A última vez que o Santos conseguiu três vitórias consecutivas foi no primeiro semestre, em abril. Na época, o Peixe ainda disputava a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, além do Brasileirão. A sequência positiva veio de vitórias sobre Iguatu (Copa do Brasil), Blooming (Sul-Americana) e Botafogo-SP (Copa do Brasil).

Desde que Fernandes assumiu o clube, o Santos conquistou duas vitórias, contra Vasco e Bahia. Inclusive, foi diante dessas duas equipes, no primeiro turno, que o Peixe venceu duas seguidas no Brasileiro pela última vez, em jogos da quinta e sexta rodadas.