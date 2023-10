Santos acerta patrocínio com rede de materiais de construção para próximos quatro jogos no Brasileirão

O Santos anunciou, na tarde desta sexta-feira, patrocínio com a Joli, rede de lojas de material de construção. O acordo é válido para os próximos quatro compromissos do Peixe no Campeonato Brasileiro.

A campanha com a empresa tem início já no clássico do próximo domingo (8), contra o Palmeiras, pela 26ª rodada da competição. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), na Arena Barueri.