Ídolo do Palmeiras, Marcos lamenta eliminação: 'Sabia que iam fazer esse joguinho'

Atuante nas redes sociais, Marcos garante que está preparado para as brincadeiras dos internautas em relação à eliminação do Palmeiras na Libertadores. "Vou por essa cara de pandeiro para vocês me zoarem, eu preciso aparecer quando perde. Agora é aguentar, paciência", reconheceu.

Classificação e jogos Libertadores

No Allianz Parque, Palmeiras e Boca Juniors empataram por 1 a 1 no tempo normal e, nos pênaltis, o time argentino levou a melhor, vencendo por 4 a 2. Os Xeneizes vão encarar o Fluminense na final da Libertadores.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.