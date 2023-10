Rueda admite erros durante gestão no Santos, mas garante situação "muito boa" financeiramente

O triênio de Andrés Rueda como presidente do Santos está próximo do fim com críticas principalmente relacionadas ao futebol da equipe no período. Em entrevista ao ge, o mandatário afirmou ter cometido erros durante sua gestão à frente do Peixe, mas garantiu que sai do cargo com a "missão cumprida", pois deixa o clube em situação "muito boa" financeiramente.

"Eu não considero um erro, mas um mal necessário pelo momento do clube: eu não fiz politicagem. Não fiz questão de me aproximar do Conselho politicamente, até porque eu acredito que o Conselho é um órgão fiscalizador. Então, não tem sentido fazer política e bajular o Conselho", disse.

"Eu saio com missão cumprida. Estou entregando o clube muito melhor, aliviado, numa situação muito boa. Alguém tinha de fazer o trabalho sujo. O trabalho sujo foi feito. Pegar uma dívida que eu peguei e trazer para esse patamar... Os resultados não foram bons, mas, engenharia pronta é fácil. No futebol, o que aconteceu? Talvez, escolhas erradas. Como tudo na vida, nas empresas, você só sabe se a escolha foi errada depois de fazer. Senão, é fácil. Não tem como", continuou.