Renato Gaúcho rejeita favoritismo e pede cautela ao Grêmio contra o Inter

Renato Gaúcho assegura que a desclassificação do Internacional contra o Fluminense, com dois gols no fim, não mudou a preparação do Grêmio para o clássico. "Estamos nos preocupando com nós mesmos. Não sei se existe instabilidade neles", afirmou.

O clássico é considerado uma "final" extra no Rio Grande do Sul, mas Renato Gaúcho observa uma possibilidade de aproximação do Grêmio na luta pelo título nacional, sobretudo pela sequência de tropeços do Botafogo - a desvantagem gremista para o líder do Brasileirão é de oito pontos no momento.

"Enquanto houver chance matemática, temos que seguir correndo atrás do título brasileiro", receitou o treinador do Grêmio.