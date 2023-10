Rebeca Andrade conquista prata no Mundial de Ginástica Artística; Simone Biles fica com o ouro e bate recorde

A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata no Mundial de Ginástica Artística, nesta sexta-feira, na Bélgica. Com a pontuação total de 56.766, Rebeca ficou atrás apenas da norte-americana Simone Biles, com 58.399. A também norte-americana Shilese Jones completou o pódio, com 56.332.

Além de Rebeca, a brasileira Flavia Saraiva também disputou a final do Mundial. A ginasta, porém, terminou na 15ª colocação, com 52.699.